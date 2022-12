Twee tractorsluizen tegen sluipverkeer

De tractorsluizen komen in de Goochelaarstraat en in de Mandeweg. “De Goochelaarstraat wordt door veel automobilisten gebruikt als sluipweg tussen Bentille en Sint-Laureins”, zegt waarnemend burgemeester Claudine Bonamie (Samen Anders). “Auto’s, fietsen en landbouwverkeer passeren samen in beide rijrichtingen langs deze smalle straat, en dat creëert een gevaarlijke verkeerssituatie. Ook de bermen van de Goochelaarstraat, de Mandeweg en de Waterstraat worden door dit sluipverkeer snel kapot gereden. Jaarlijks werden de bermen opgelapt, wat een dure maar geen blijvende oplossing bood. Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt er een tractorsluis in de Goochelaarsstraat geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Waterstraat. In de Mandeweg is dat ter hoogte van het kruispunt met de Langeweg. Enkel landbouwverkeer, fietsers, wandelaars en ruiters kunnen langs de tractorsluizen passeren.”