MIJN DORP. Het Maldegem van ballonsmid Gijs De Smedt (31): “Wat ik hier mis? Een hamburg­kraam op de maandag­markt”

Ballonsmid Gijs De Smedt (31) ruilde 3,5 jaar geleden Dendermonde voor Maldegem, en bouwt daar zijn ballonnenbusiness verder uit. Hij won de Nederlandse tv-show Blow Up, en sindsdien gaat het snel. Maar waar vertoeft de jonge ondernemer het liefst? Hij neemt ons mee langs zijn mooiste plekjes en leukste herinneringen in zijn gemeente. “Voor een lekker wijntje leg ik graag wat geld neer, maar dan moeten de mensen wel vriendelijk zijn. Gelukkig vind ik dat in Maldegem.”