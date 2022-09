Steve (48) maakt debuut op Nederlandse televisie: “Elke ochtend meedansen in je woonkamer”

Steve is in Sint-Laureins al jaren actief als Zumba-instructor en gaat nu ook op televisie dansen, in het ochtendprogramma ‘Nederland in beweging’ bij Omroep Max. “Ik keek vroeger wel eens en stond toen in mijn woonkamer zelf mee te doen”, zegt Steve. “Vorig jaar zag ik op Facebook een oproep dat je zelf kon meedoen aan het programma. Ik werd geselecteerd uit 1.500 aanmeldingen. Er kwamen 250 mensen naar de auditie en uiteindelijk hadden ze er maar 18 nodig. Dolblij dat ik er bij ben. We hebben twee lange dagen opnames gehad in Hilversum, die nu verknipt zullen worden om een jaar lang op televisie uit te zenden. Leuk om de crew daar persoonlijk te leren kennen.”