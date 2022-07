Staatssecretaris Nicole de Moor komt naar Sint-Laureins: “Dit verhaal zal positief einde kennen”

De staatssecretaris was donderdag op bezoek in Eeklo, en werkt ook verder aan het dossier van het nieuwe opvangcentrum in Het Godshuis. “Ik ken de bezorgdheden in Sint-Laureins en ik heb daar ook alle begrip voor”, reageert de Moor op de heisa van de laatste weken. “Zowel in grote steden als in kleine gemeenten is de komst van een nieuw asielcentrum een uitdaging. We willen in overleg gaan met het bestuur en met de inwoners, om ze de correcte informatie te geven. Of Sint-Laureins niet te klein is voor 240 asielzoekers? Die zullen natuurlijk niet allemaal in een keer toekomen. We spreiden onze asielcentra over heel het land, zowel in grote steden als in kleinere dorpen. Ik ben er zeker van dat het verhaal in Sint-Laureins een positief einde zal kennen. Bij een ondervraging bij burgemeesters van gemeenten waar een asielcentrum is, geeft 95 procent aan dat er uiteindelijk weinig of geen problemen zijn met het asielcentrum en de bewoners. Veertig procent geeft wel aan dat er vooral in de beginperiode vaak cowboyverhalen over het asielcentrum de ronde doen. En dat moeten we proberen te vermijden, net daar goed en veel te communiceren”, besluit Nicole de Moor.