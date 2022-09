Sint-Margriete krijgt groen en gezellig dorpsplein: “Alles gekozen door de inwoners zelf”

“Het plan is nu eindelijk klaar”, zegt Jana Sleeckx van Logo Gezond+ dat mee het project trekt. Het plein wordt omgetoverd tot een plaats waar inwoners en passanten kunnen ontspannen, bewegen of gezellig met elkaar kunnen praten. Aan het definitieve plan voor de herinrichting van het pleintje in Sint-Margriete ging een heel proces vooraf waar de ideeën van de inwoners afgetoetst werden met de mogelijkheden van het lokaal bestuur. Tijdens de inspiratieavond gaven de inwoners van Sint-Margriete aan dat ze op het pleintje aantrekkelijk groen en de mogelijkheid tot beleving misten. Bij de opmaak van het plan werd hiermee rekening gehouden. Zo komt er een overkapping waar je even al zittend kan genieten. Er komen ook extra banken, en er staat ondertussen al een gevulde spel- en sportkoffer voor jong en oud. In de herinrichting voorzien we ook een onverhard pad naar de school, zodanig dat fietsers en voetgangers zich veilig naar school kunnen verplaatsen. Verder worden er voor de jongsten onder ons ook extra speelelementen geplaatst. De eerste nieuwe speeltoestellen staan er al. De effectieve uitwerking van het plan wordt verder dit najaar uitgevoerd door de inwoners, in samenwerking met de gemeente. Daarvoor zullen nog helpende handen nodig zijn.”