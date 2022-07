Sint-Margriete klaar voor zomers kermisweekend

Gent / Destelbergen VAKANTIE­TIPS VOOR DE THUISBLIJ­VERS. Wakeboar­den (ook voor ‘dummies’) in Destelber­gen: “Dit leer je snel en het is echt leuk om te doen... eens je rechtstaat op dat bord”

Zit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen Oostenrijkse koeien die je ‘s ochtends wakker loeien? Geen nood. Ook in Vlaanderen kun je heerlijk met vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: wakeboarden aan een kabel op het Damslootmeer naast de E17 in Destelbergen, bij Wakepark Gent.

1 juli