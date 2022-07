Sint-Laureins viert Vlaamse feestdag met Vos & Wezel

Op de culturele site van De Meet is iedereen op maandag 11 juli welkom om er de Vlaamse feestdag te vieren. Na het welkomstwoord van cultuurschepen Carlos Bonamie en de voorzitter van het cultureel adviesorgaan Eddy Matthys kan je genieten van een gratis concert van de band Vos & Wezel. Dit kleinkunstduo bewerkt bestaande nummers van onder andere Zjef Vanuytsel, Wim De Craene en Krist De Bruyne, afgewisseld met eigen werk en leuke verhalen met een voor iedereen herkenbare, humoristische insteek. Vlaanderen Feest! is gratis maar om organisatorische redenen moet je op voorhand inschrijven via dienstvrijetijd@sint-laureins.be of 09/218.76.48. Het evenement start om 20 uur.