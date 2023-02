Sint-Laureins verdubbelt het budget voor onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden

Eeklo Van fabriek voor jutezakken tot feestloca­tie: Les Pavés uitgebreid met nieuwe zaal

Feestlocatie Les Pavés in Eeklo breidt uit met een nieuwe zaal, die de naam Jute krijgt. Niet toevallig, want de locatie was vroeger een fabriek waar jutezakken gemaakt werden. “Dit pand draagt meer dan honderd jaar geschiedenis met zich mee, en die willen we doen herleven”, zeggen zaakvoerders Lennert en Lorenzo.

9 februari