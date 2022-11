Sint-Laureins toont zich solidair met Jabbeke en Glons: “Asielcentra komen er zonder lokale inspraak, en dat kan zo niet verder”

In Sint-Laureins werd het Godshuis ingericht tot asielcentrum voor 240 vluchtelingen. Dik tegen de zin van het gemeentebestuur. “De burgemeesters van Jabbeke en Glons komen hetzelfde tegen”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) van Sint-Laureins, in naam van zijn voltallig schepencollege. “De procedure blijkt overal dezelfde. In het geheim zoekt Fedasil geschikte locaties in België. Eenmaal een paar locaties gevonden beslist het kernkabinet op federaal niveau. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie brengt de burgemeesters van de betrokken gemeenten dan telefonisch op de hoogte. Op geen enkel moment is er sprake van enig overleg met het lokale bestuur. Maar er wordt wel verwacht dat de gemeenten meteen positief reageren en hun medewerking verlenen. Dat is minachting voor het lokale bestuur. Dit is geen democratische werkwijze. Als gemeentebestuur van Sint-Laureins stellen wij de vraag of de federale ministers die deze beslissingen nemen, het ook zouden aanvaarden als er achter hun rug wordt beslist om in hun eigen gemeente een asielcentrum op te richten. Het gemeentebestuur Sint-Laureins wil echte inspraak voor lokale besturen waar een asielcentrum komt.”