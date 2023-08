Sint-Laureins start met omgevingswerken rond ouderensite

Op wandel naar de uitkijkto­ren in het Leen: bekijk het Meetjes­land vanop 21 meter hoogte

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van torens. Zo kan je in Eeklo een wandeling maken door provinciaal domein Het Leen, met als hoogtepunt een prachtig uitzicht vanop een observatietoren.