Sint-Laureins plant heel het jaar acties om ondernemers te steunen

voetbal tweede provinciale A Quinten De Muer (Sint-Lau­reins) na 2-2-gelijkspel tegen FC Destelber­gen: “We kunnen leven met dit resultaat”

Puntendeling in de topper tussen Sint-Laureins en FC Destelbergen in tweede provinciale A. Misschien is FC Latem wel de lachende derde na speeldag twintig. Al gaven ze in het kamp van de Goalgetters wel toe dat ze konden leven met het 2-2-resultaat. Quinten De Muer was opnieuw inzetbaar en viel in de tweede helft in. Hij was niet ontevreden.

8 februari