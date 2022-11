Sint-Laureins lanceert Sentranet: gesloten website voor gemeentepersoneel

Een intranet is een gesloten website waar enkel personeelsleden van het lokaal bestuur toegang tot hebben. “Onze medewerkers zitten verspreid over verschillende gebouwen waardoor er nood was aan een centraal platform waarmee we alle medewerkers konden bereiken”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Gedaan met updates sturen via e-mails die dan verloren gaan. Via het intranet wordt er op een doeltreffende manier nieuws en activiteiten verspreid en het vermindert de hoeveelheid e-mails. Via het overzicht van de verjaardagen en het prikbord op de startpagina brengen we de medewerkers ook meer in contact met elkaar. Het intranet is namelijk ontworpen door en voor de medewerkers. We kiezen voor de naam Sentranet.”