Sint-Laureins geeft ‘slechtweergarantie’: nieuwe paraplu’s als relatiegeschenk

Sint-Laureins organiseert vaak buitenactiviteiten. “Het enige wat we tijdens een buitenactiviteit niet in de hand hebben, is het weer”, zegt schepen van Toerisme Carlos Bonamie (Samen Anders). “Daarom lanceert het gemeentebestuur een paraplu als ‘slechtweergarantie’. De paraplu’s worden ingezet ter promotie van de gemeentelijke activiteiten zoals de culinaire winterwandeling of het event ‘Fiets en Ontdek’. Vrijwilligers die zich inzetten bij de organisatie van deze activiteiten ontvangen als bedanking ook een paraplu. Naast de promotie van gemeentelijke activiteiten, worden de paraplu’s ook als relatiegeschenk gebruikt. De leden van de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de Sociale dienst, ontvangen bij de eerstvolgende zitting in januari ook een paraplu als attentie.”