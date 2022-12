Sint-Laureins gaat zone 30 uitbreiden: minder snel in deel Dorpsstraat

Sint-Laureins heeft een Save-charter ondertekend voor veiliger verkeer in de schoolomgevingen. “Een van de geplande acties is het uitbreiden van de zone 30 in de schoolomgevingen”, zegt schepen van Onderwijs Claudine Bonamie (Samen Anders). “Momenteel is de administratieve procedure lopende om de snelheid in de Dorpsstraat, tussen het kruispunt met de Leemweg en de Smissestraat, te verlagen. Die maximum snelheid moet van 50 naar 30 kilometer per uur.”