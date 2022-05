Rode Kruis zet druk voor opening asielcentrum in Godshuis, maar gemeente weet van niets

Al maanden is er onrust omdat het Godshuis ingericht zou worden als asielcentrum voor zowat 240 vluchtelingen. Maar het bleef tot nu stil rond het dossier, waardoor veel Sentenaren denken dat het er niet zal komen. Maar er is toch druk. “Deze week werden we via mail gecontacteerd door bepaalde uitvoerende overheidsdiensten zoals het Rode Kruis en het Agentschap voor Onderwijsdiensten om dringend overleg te plegen met betrekking tot het openen van een asielcentrum in het Godshuis”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Maar bij de gemeente is er geen enkele formele goedkeuringsbeslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of van Fedasil toegekomen. Wij zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de voorbereidende onderhandelingen tussen de eigenaars van het Godshuis en Fedasil, en beschikken vandaag over geen enkele informatie.”