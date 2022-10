Politie houdt verkeersactie in schoolomgeving: “Zorg dat je kind de autogordel correct draagt”

De agenten controleerden onder andere op het dragen van de veiligheidsgordel, kinderzitjes en parkeren. Ze waren over het algemeen tevreden over hun bevindingen. “We zagen weinig inbreuken, enkel een aantal kinderen die de veiligheidsgordel onder de oksel hadden in plaats van over de schouder. Voor de veiligheid van je (klein)kind is het belangrijk dat de gordel correct gedragen wordt. Laat je kind ook liefst zo lang mogelijk in een aangepast kinderzitje zitten”, zo laat de politie weten. Ze voegt daar ook nog aan toe dat er later deze week volgen nog dergelijke acties in schoolomgevingen in de politiezone.