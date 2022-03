Plattelandsdorp groeit ook in bedrijvigheid: Sint-Laureins krijgt uitbreiding van bedrijventerrein Singelken

“Er zijn vandaag al elf bedrijven die onderdak gevonden hebben op het bedrijventerrein Singelken”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Dat gaat van metaalverwerking, over zwembaden tot een groothandel in kappersproducten. Tachtig procent van de omgevingsvergunningen in de eerste fase zijn uitgereikt, dus nu kunnen we ook de tweede fase aansnijden. In het noordelijke deel komt daardoor nog eens een kleine 8.000 vierkante meter ter beschikking. De loten zijn nog niet verdeeld, en worden verkocht op de grootte die noodzakelijk is voor het bedrijf dat de aanvraag doet. Maar laat ons zeggen dat daar gemiddeld toch weer vijf of zes bedrijven kunnen komen. In de eerste fase ligt ook nog altijd 1.275 vierkante meter grond beschikbaar. Ook voor een kleinere gemeente als de onze is een goede plaats om te ondernemen voor kleinere en middelgrote bedrijven zeer belangrijk. En dat willen wij aanbieden.”