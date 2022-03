Parking voetbal Watervliet wordt aangepakt

Adegem Kruipuit krijgt na 150 jaar nieuwe school: “Start in 2024, en jaar tijd nodig voor het bouwen”

De school Kruipuit in Adegem (Maldegem) krijgt een nieuwbouw. Precies dit jaar bestaat de school 150 jaar en dat wordt heel 2022 gevierd. “Maar we moeten ook vooruit durven kijken. In september 2024 moet er gestart worden met de bouw van een compleet nieuwe school. Klaar voor de toekomst”, zegt directeur Manu Buysse. Wij kijken naar de toekomst en duiken in het verleden.

19:40