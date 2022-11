Overvolle bussen na komst asielcentrum, De Lijn zoekt oplossing

“Sinds een tweetal weken ervaren we in Sint-Laureins serieuze capaciteitsproblemen met de buslijn naar Eeklo”, zegt burgemeester Franki Van de Moere. “De bus zit overvol en meerdere haltes kunnen niet worden bediend, waardoor meerdere passagiers, vooral schoolkinderen, geen busvervoer hebben. Met de komst van het asielcentrum is er een toegenomen transportbehoefte, waarop de bevoegde instanties tot op vandaag noch antwoord noch oplossing hebben geboden. Dit ondanks de door ons voortdurend gesignaleerde bezorgdheid dat de grootte van het asielcentrum de draagkracht van de gemeente overstijgt. Hieraan werd in het verleden op geen enkel moment gehoor gegeven en bleef de staatssecretaris zeggen dat er geen onoverkomelijke problemen zouden plaatsvinden.”

“Het probleem werd ons vorige week al gesignaleerd en we zijn op zoek naar een oplossing”, zegt Frederik Wittock, woordvoerder bij De Lijn. “Een grotere bus inzetten is helaas niet mogelijk omdat er op de route te veel smalle straten zijn. We zijn nu aan het kijken of we een extra bus kunnen inschakelen, maar dat is niet evident aangezien we overal krap zitten. We leven mee met onze reizigers en we zoeken een oplossing, maar men zal ons wat tijd moeten geven om die te vinden.”