Oudste inwoner van Sente is jarig: Clara Accoe blaast 101 kaarsjes uit

Meetjesland Overal crisis, maar wel 15 extra jobs bij koepel boven Kringloop­win­kels Meetjes­land: “Investeren in klimaat en sociale tewerkstel­ling”

De vzw M-accent, de koepel boven de vijf kringloopwinkels in het Meetjesland, gaat op zoek naar vijftien extra personeelsleden. In crisistijden waar veel bedrijven mensen ontslaan is dat opmerkelijk. Het maatwerkbedrijf wil tegen de stroom in varen, en verder investeren in klimaat en sociale tewerkstelling.

12 oktober