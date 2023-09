Oud speelplein Smissestraat wordt nieuw woonproject in hartje Sint-Laureins

Den Tseut gebruikt hop van eigen bodem voor nieuw biertje naar aanleiding van 1.300 jaar Assenede: “Volgens een eeuwenoud recept van een lokale brouwerij uit de 18e eeuw”

Assenede viert in 2024 haar 1.300ste verjaardag en naar Asseneedse traditie gaat zo'n unieke gelegenheid gepaard met een eigen biertje. Daarvoor ging de gemeente aankloppen bij Huisbrouwerij Den Tseut in Oosteeklo en brouwer Stefan De Decker beloofde een op en top Asseneeds biertje te produceren mét hop van eigen bodem. Na twee misoogsten kon er eindelijk nog eens geplukt worden en dat zorgde voor lachende gezichten. “De hopplant is verwant aan de cannabisplant. Laat ons zeggen dat we tijdens het oogsten altijd veel plezier maken.”