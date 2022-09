Ophokplicht na vaststelling vogelgriep bij Sents pluimveebedrijf

Waarschoot Nu Schepdaal rood kleurt, blikt Johan De Muynck (74) terug op zijn ‘roze feest’ in Waarschoot: “Evenepoel zal weinig van zijn feest kunnen genieten”

Johan De Muynck (74) uit Waarschoot (Lievegem) is zijn titel kwijt, en is niet langer de laatste Belg die een grote Ronde won. Na zijn winst in de Giro in 1978 schrijft Remco Evenepoel nu geschiedenis als winnaar van de Vuelta. Zoals Schepdaal nu rood kleurt, kleurde Waarschoot 44 jaar geleden helemaal roze. “Jammer dat Evenepoel daar zo weinig van zal kunnen genieten”, zegt Johan.

11 september