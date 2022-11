Op avontuur in Zonnebos: ontdek het Beestige Bomenpad

Natuurpunt werkte in het Zonnebos het Beestige Bomenpad uit, waar kinderen zich op kunnen uitleven en tegelijk ook iets leren over het leven in een bos. Het is het enige bos in de poldergemeente Sint-Laureins. Om het belevingseffect van het bos te vergroten en tegelijk de rustige zones te vrijwaren, hielp Natuurpunt en Partners Meetjesland om het Beestige Bomenpad aan te leggen. Met projectsubsidies van Leader. “Langs het bestaande pad van één kilometer brachten we spelelementen aan die passen bij de sfeer van het bos”, zegt projectmedewerker Frederik Lapeirre. “Jong en oud kan er balanceren, slingeren en loeren. Het belevingspad is bovendien geschikt om met de klas te ontdekken. Want onderweg vind je ook heel wat info over de bomen en dieren in het bos. Alles is afgestemd op kindermaat, maar zelfs volwassenen zullen iets leren over het bos.”