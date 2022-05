Ook piepklein polderdorp heeft jobs: “400 gevestigde ondernemers zoeken misschien wel jou”

Na onder andere Eeklo en Aalter, stapt nu ook het kleine polderdorp Sint-Laureins in het project. “De meer dan 400 gevestigde ondernemers in de gemeente bieden een ruime waaier van werkgelegenheid aan, en dit in verschillende sectoren”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Daarom bieden we een helpende hand in de zoektocht naar lokaal werk of lokale werknemers via de app ‘My Local Job’. De abonnementskosten neemt het lokaal bestuur voor haar rekening. De komende drie jaar kunnen werkgevers gratis gebruik maken van de app en onbeperkt vacatures uploaden.”