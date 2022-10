Ondanks maanden protest: eerste 29 asielzoekers toegekomen in opvangcentrum het Godshuis

Deinze/Meetjesland Van Levensloop tot de pracht van de nacht: onze weekend­tips voor het Meetjes­land en Deinze

Nog geen plannen op 8 en 9 oktober en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Van een Levensloop in Deinze tot een garageverkoop in Zelzate: dit zijn onze 5 aanraders in het Meetjesland en Deinze.

7 oktober