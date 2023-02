Oekraïense vluchtelingen doen inwonersaantal opmerkelijk stijgen

De teller van het aantal inwoners in Sint-Laureins staat op 7.041 inwoners. “Dit is een opmerkelijke stijging van 104 inwoners ten opzichte van 2021", zegt schepen van Burgerzaken Claudine Bonamie. “Het jaar voordien bedroeg de stijging 23 inwoners. Deze grote stijging is grotendeels te wijten aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Sint-Laureins vangt sinds maart 2022 ongeveer 70 Oekraïense vluchtelingen op. Omdat de Oekraïners onmiddellijk een verblijfsvergunning krijgen, worden zij meegeteld in het bevolkingscijfer. Dit brengt het aantal niet-Belgen die in de gemeente wonen op 411. Mensen in het wachtregister, zoals de bewoners van een asielcentrum, worden niet opgenomen in de bevolkingscijfers.”