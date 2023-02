MIJN DORP. Het Sint-Laureins van Zumba-instructor Steve De Bie (48): “Echt ‘op den buiten’, maar toch heb je hier alles”

Hij is geboren in Oostende, beleefde zijn tienerjaren in Adegem, stichtte in Eeklo een gezin, en woont ondertussen al negen jaar in Sint-Laureins. Zumba-instructor Steve De Bie (48) geeft les in heel het Meetjesland en in Zeeuws-Vlaanderen, maar elke avond komt hij graag thuis. Vandaag neemt hij ons mee langs de leukste plekjes in zijn dorp. “Ik woon hier nu alleen en dat bevalt mij wel.”