Meer dan 100 trekpaarden verwacht op domein De Boerekreek

Waarom stak Carine (62) haar man Danny dood? “Ze waren gefrus­treerd. Over de politiek, de belastin­gen, het karige pensioen...”

“Vrijdagavond zagen we hen nog op het terras in hun tuin zitten. Om te bedenken dat Danny er enkele uren later niet meer zou zijn, dat hadden we echt niet zien aankomen.” Buren van Carine en Danny in het Oost-Vlaamse Boekhoute kunnen maar niet vatten wat er zich afgelopen weekend heeft afgespeeld. Dat het uiteindelijk Carine zou zijn die haar man doodstak, en vervolgens haar eigen leven probeerde te nemen, kwam als een bliksemslag bij heldere hemel. “We bleven maar wachten tot Danny kwam. Maar hij kwam niet...”