Ludo Goossens valt in de prijzen met beeld van bruine kiekendief in Meetjeslandse polders

Goossens haalt brons op de Lowland Photo Contest van vzw Landschap. “Met de foto van de uitvliegende bruine kiekendief krijg ik een ‘Highly commended’ oftewel brons in de categorie ‘Mens en Natuur’”, zegt de fotograaf. “De foto is genomen in de Meetjeslandse polders, in juli 2020. De bruine kiekendief had zijn nest in een tarweveld. Aan de landbouwer werd gevraagd om een zone rond het nest niet te maaien. Op dat moment was het oudste jong aan het uitvliegen. Op een gegeven moment zat het oudste jong bovenop het koren. Dat was het moment om af te drukken, wanneer de grote machine in beeld kwam in het avondlicht.”