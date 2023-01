“Kunstgras te koop: 50 euro per lot!”: FC Goalgetters start crowdfunding op om aanleg nieuw kunstgrasveld te financieren

FC Goalgetters wil een nieuw kunstgrasveld aanleggen. Kostprijs? 450.000 euro. De gemeente wil de helft betalen, dus moet de club zelf op zoek naar de overige 225.000 euro. Daarvoor wordt naar de supporters gekeken. Met de slogan ‘Kunstgras te koop: 50 euro per lot!’ werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen weekend een actie opgestart. Met de actie hoopt de club 62.500 euro in te zamelen. Er zullen nog meer acties volgen, want de aanleg van het kunstgrasveld moet al starten na afloop van het huidige voetbalseizoen.

“We hebben de voorbije jaren altijd geïnvesteerd in de verdere groei van onze club”, zegt voorzitter Freddy Accoe. “Denk maar aan het derde volwaardige voetbalterrein met verlichting, ons clubkaartsysteem en de nieuwe padelvelden op onze site. Maar de aanleg van het kunstgrasveld wordt toch onze grootste investering ooit. Ik roep de Goalgettersfamilie dan ook op om mee te bouwen aan de toekomst van onze club.”

Prijzen

Een groot doek in de voetbalkantine toont nu een voetbalveld, verdeeld in 1.250 vakjes die ‘te koop’ aangeboden worden voor 50 euro per stuk. Wie een of meer vakjes koopt of leent, krijgt een sticker met zijn naam erop. De actie werd op de nieuwjaarsreceptie meteen enthousiast onthaald. Ouders van jeugdspelers wilden het rugnummer van hun kinderen, oud-spelers zochten naar de flank waar ze ooit speelden. Twee gewezen doelmannen namen een kleine backlijn voor hun rekening, en een hoofdsponsor kocht alle vakjes in de middencirkel. Ook de penaltystippen waren meteen verkocht.

Quote We zijn op de nieuwjaars­re­cep­tie goed gestart, maar we hebben nog heel wat in de aanbieding Claus Verdonck

“We zijn goed gestart”, zegt secretaris-penningmeester Claus Verdonck. “Maar we hebben nog heel wat in de aanbieding. De actie loopt dan ook de komende maanden verder. We verbinden er ook een tombola aan met uitreiking van de prijzen tijdens een groot feest op het einde van het voetbalseizoen.”

Uithangbord

De gemeente Sint-Laureins vindt de samenwerking met de plaatselijke voetbalclub een goede zaak, en de snelste manier om zo’n kunstgrasveld te realiseren. “Het kunstgrasveld kost 450.000 euro. Een kost die we gaan verdelen tussen de gemeente en de voetbalclub”, zegt sportschepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “We nemen elk de helft van de kosten op ons. We gaan het hoofdterrein voor de kantine aanpakken. We kunnen in Sint-Laureins niet achterblijven en vinden dat een voetbalvereniging met zeventien ploegen echt een kunstgrasveld verdient. We hopen met de aanleg te starten op het einde van het huidig voetbalseizoen. Zo kunnen we er voor zorgen dat het kunstgrasveld er in september ligt.”

Ook schepen van Financiën Hugo Coene (Samen Anders) noemt de samenwerking een unieke kans. “Onze sportinfrastructuur ’t Sentrum wordt zo nog meer het uithangbord voor onze gemeente”, zegt hij.

