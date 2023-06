‘Kringlooptuindag’ in containerpark leert je alles over thuiscomposteren

REPO. Aan tafel in Café Prostaat, waar mannen de taboes laten varen: “Ik vertelde mijn moeder het nieuws pas na mijn operatie. Vroeger kon ik het niet”

“De alarmbellen gingen af en toch wachtte ik om me te laten testen. Uit schroom.” Jaarlijks overlijden 1.500 Belgen aan prostaatkanker, drie keer zo veel als in het verkeer. Toch rust op de ziekte nog een huizenhoog taboe, weet ex-kinesist Philip Gadeyne (64). Gemoedelijk - met een pintje in de hand - brengt hij sinds kort elke maand patiënten rond de tafel in Café Damberd op de Gentse Korenmarkt. Wij dronken er eentje mee en bogen het hoofd voor zoveel stille moed.