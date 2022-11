Koen Dewulf speelt Meetjeslandse thuismatch in CC De Meet

Koen Dewulf is geboren in Gent, opgegroeid in Sleidinge, was jaren de ‘komiek van Waarschoot’ en heeft zich gesetteld in Eeklo. Maar zaterdag schittert hij in het CC van Sint-Laureins. In zijn voorstelling ‘God en Goed’ brengt hij oude verhalen in een modern jasje. De show start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro.