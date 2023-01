Kleine onderhoudswerken aan pak wegen in Sint-Laureins

In de Hogestraat ter hoogte van de Sint-Jansstraat komt er een herprofilering van de weg in asfalt. Ook in Vogelvlucht zal de rijweg hersteld worden, net als in de Wilhelmusstraat ter hoogte van het Mollenkot. Op de planning staat ook nog de herstelling van het kruispunt Zandstraat met Rovershoek, en het herstel van het beton in de Hontseindestraat waar de bomen gekapt en heraangeplant zijn. In de Kerkstraat zal het kruispunt met de Appelstraat breder gemaakt worden.