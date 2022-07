Kinderen kunnen op wandel door Sint-Laureins met ‘welriekende wandelroute’

Sint-Laureins pakt uit met een welriekende wandelroute van drie kilometer, waarbij kinderen de geurige dag van Vlieg beleven. “Als alle geuren geïdentificeerd zijn, kan er met de letters een woord gevormd worden”, zegt schepen Carlos Bonamie. “Ideaal voor gezinnen met kinderen, of grootouders die met de kleinkinderen op stap willen. De snuffelzoektocht is een samenwerking van de bibliotheek met het Huis van het Kind. De formulieren zijn verkrijgbaar in het Huis van de Vrije Tijd, in de bib in Sint-Laureins en Watervliet, of je kan ze downloaden via de gemeentelijke website.”