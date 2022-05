Jonge vrouw riskeert één jaar cel voor oplichting

sint-laureins BELOOFD IS BELOOFD. Gaat de fietsvei­lig­heid in Sente erop vooruit? Hoe zit het met het senioren­dorp? En komt er ooit nog een scholenfu­sie?

De bestuursperiode in Sint-Laureins is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Sint-Laureins, het uitgestrekte polderdorp in het Meetjesland.

10 mei