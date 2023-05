Grens Triatlon strijkt zondag neer in Sint-Laureins

Burgerpa­nel Kaprijke kiest voor grote fusie: “Ook met Eeklo, maar ons landelijk karakter willen we behouden”

Het burgerpanel van Kaprijke heeft zich uitgesproken voor een gemeentefusie. Net zoals in Eeklo kiezen de Kaprijkenaren voor een grote fusie: Kaprijke, met Assenede, Sint-Laureins en Eeklo. Een nieuwe gemeente of stad met 50.000 inwoners. “Maar mits voorwaarden, anders doen we het zonder Eeklo”, klinkt het. Dit is het advies.