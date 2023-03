Gezocht: vergeelde foto’s van oude middenstanders uit Watervliet

Met de hulp van oud-inwoner Daniël Plasschaert begon Dirk Calsyn zowat twee jaar geleden aan zijn zoektocht. “Ik heb nu ongeveer 120 zelfstandigen uit de jaren zestig en zeventig in kaart gebracht”, zegt Dirk Calsyn. “Hun namen zijn bekend, maar hun gezichten liggen nog ergens op de zolders of in familiealbums die lang geleden in kasten verdwenen. Ik ben nu op zoek naar die foto’s. Ik ben op zoek naar kinderen en kleinkinderen van mensen die in de jaren zestig en zeventig zelfstandig waren in Watervliet, en hoop zo aan hun foto’s te geraken. Als we naast de namen ook foto’s kunnen zetten, dan krijgen we nog veel meer een zicht op het Watervliet van die jaren. En wie weet kunnen we daar een mooie publicatie mee maken.”