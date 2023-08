KIJK. Markt Assenede gaat uit de bol na wereldti­tel van chouchou Lotte Kopecky

She did it! Na drie medailles op het WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow heeft Lotte Kopecky zondagnamiddag de hoofdvogel afgeschoten. Op de Markt van haar thuisgemeente Assenede schreeuwden een paar honderd supporters haar naar de wereldtitel.