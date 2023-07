Zorgbe­drijf Meetjes­land krijgt goed rapport voor rusthuizen en assisten­tie­wo­nin­gen: “Zelfs enthousias­te bewoners die 100 op 100 geven”

Een tevredenheidsmeting bij de bewoners en families van de vijf woonzorgcentra en 169 assistentiewoningen van Zorgbedrijf Meetjesland, levert een sterk rapport op. In het woonzorgcentrum in Sleidinge zelfs met een indrukwekkende 100 op 100. In het rusthuis van Ertvelde is er dan weer wat werk aan de winkel. Ook Maldegem en Nevele zitten mee in het onderzoek.