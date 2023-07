Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Laureins vandaag

RESTOTIP. Brasserie De Sterre in Bach­te-Ma­ria-Leer­ne: “Verborgen parel in één van de mooiste dreven van Vlaanderen”

Brasserie De Sterre: nul sterren, maar wel massa’s passie. Zo luidt de slogan van de familie Deseyn-Terneus die in 2017 de bekende horecazaak in de Ooidonkdreef in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) overnam. Ook de feestzaal van De Sterre werd helemaal opgeknapt. Een ideale gelegenheid om de kookkunsten van chef Jeffrey De Cock uit te proberen.