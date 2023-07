Feestcomité Sint-Margriete zomert met familiale fietszoektocht

U13Cup krijgt volgend jaar 27ste editie: “We gaan volop voor vernieu­wing”

De U13Cup, het befaamde internationale jeugdvoetbaltornooi op de terreinen van Klauwaarts Bassevelde, krijgt volgend jaar een 27ste editie. Dat had de voorzitter na de finale van dit jaar al verklapt, maar het bestuur van de organiserende vzw Maarten heeft het nieuws na een grondige evaluatie nu ook bevestigd. De U13Cup gaat in 2024 door op 24, 25 en 26 mei in Bassevelde.