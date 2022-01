Fedasil wil 240 asielzoekers in Godshuis: “In een dorp van amper 2.800 inwoners? Waanzin en onaanvaardbaar!”

Adegem Groot feest in supporters­café van Emiel Verstrynge: “We zijn al content als hij zijn best doet en dan wordt hij Belgisch kampioen!”

Emiel Verstrynge is Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften en dat wordt stevig gevierd in zijn supporterscafé ’t Lapperke in Adegem. Daar keken een 70-tal leden van de fanclub samen op groot scherm naar het Belgisch Kampioenschap in Middelkerke. “De ontlading was enorm”, zegt fanclubvoorzitter Piet Lammertyn. “Emiel heeft ons al veel positief verrast, maar dit hadden we totaal niet verwacht.” Het eerste vat is ondertussen al gesneuveld, maar er zullen er ongetwijfeld nog een paar volgen.

9 januari