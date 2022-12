Eenmalig evenement? Sint-Laureins geeft tot 500 euro subsidie

Sint-Laureins wil meer bruis in het dorp en gaat verenigingen en kermiscomités die iets speciaals organiseren extra ondersteunen. “Het subsidiereglement voor publieke evenementen is iets nieuws”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “We willen zo de lokale verenigingen die een uniek en eenmalig evenement organiseren extra steunen. Het moet gaan om events die niet binnen hun reguliere werking vallen. In het nieuwe reglement staan alle voorwaarden waar de vereniging moet aan voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Die gaat tot maximum 500 euro per evenement.”