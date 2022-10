eBikes Vergauwe sluit aan bij Raida en verhuist van Sente naar Maldegem

Raida zocht een partner in de ruime regio van Aalter en Maldegem, en kwam zo bij Danny en Ingeborg van eBikes Vergauwe in Sint-Laureins terecht. Zij hebben Stromer als huismerk, en willen dat gamma verder uitbreiden. “We hebben familiaal geen opvolging en deze samenwerking is de beste voor onze klanten”, zegt Ingeborg van eBikes Vergauwe. “Ook bij Raida is er een familiale sfeer. Bovendien willen Danny en ik graag nog een aantal jaar meedraaien, en onze jarenlange kennis en ervaring overdragen. Alleen hebben we geen zin meer in alle zorgen en administratieve lasten die vandaag bij een fietswinkel komen kijken.”