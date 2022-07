Definitief. Sint-Laureins, gemeente van 7.000 inwoners, krijgt opvangcentrum voor 240 asielzoekers: “Er wordt geen rekening gehouden met ons”

Sint-LaureinsEen ultiem gesprek tussen het schepencollege van Sint-Laureins en de nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zorgt voor ontgoocheling bij het gemeentebestuur. De beslissing om vanaf september 240 asielzoekers naar het Godshuis te sturen, is onomkeerbaar. Sint-Laureins blijft tegenspartelen, en wil in de voorbereidingen niet samenwerken met het Rode Kruis. Dit is de stand van zaken.