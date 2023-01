De Meet bouwt aan feestprogramma voor vijftiende verjaardag

Deinze/Meetjesland Even opwarmen tijdens het shoppen? Deze 5 koffiebars in het Meetjes­land en Deinze zijn een bezoekje waard

Heel wat mensen schuimen straks weer de winkelstraten af voor de wintersolden. bij het koude weer is het altijd fijn om tussendoor even op te warmen bij een lekker warm drankje. Wij gingen op zoek naar de leukste koffie- of theehuizen in het Meetjesland en Deinze. Van Lawrence House in Deinze tot Koffiehuis Touché in Aalter: met deze vijf koffiehuisjes kom jij de koude dagen door.

2 januari