Bentille organiseert eerste Vlasbal: “Feesten in de lege schuren, die dorpstraditie blazen we weer leven in”

Bentille/Waterland-OudemanHet dorpje Bentille (Sint-Laureins) haalt een oude dorpstraditie van onder het stof. Op zaterdag 28 mei organiseert Landelijke Gilde daar voor het eerst een Vlasbal. Laura Lynn en Luc Steeno zorgen voor de ambiance. “Vroeger werd in mei gefeest in de lege schuren. Die traditie willen we verderzetten”, klinkt het.

Met meezingers van Luc Steeno, Laura Lynn, John Leo uit The Voice, en het feestduo Wim Soutaer en Charles Van Domburg wordt het zaterdagavond echt een feest in het Meetjesland. Meteen willen de organisatoren ook het dorpsverleden in de verf zetten. “Het idee om ons eerste Vlasbal te organiseren kadert in het project ‘Bentille, mijn vlasdorp’ van onze Landelijke Gilde Sint-Jan-Bentille”, legt Pieter Van de Woestijne uit. “Met dit project gaan we op zoek naar het rijke vlasverleden van ons dorp Bentille. Vandaag zijn nog altijd vier landbouwbedrijven actief met het telen van vlas en het verwerken ervan. Vroeger waren dat er nog een pak meer. Wij gaan in dit dorpsproject op zoek naar foto’s en verhalen van vroeger, want er was een hele cultuur rond het vlas uitgebouwd in ons dorp.”

Volledig scherm Wim Soutaer en Charles Van Domburg. © Kristof Ghyselinck

De Landelijke Gilde vond niet alleen een pak foto’s, maar botste de voorbije maanden ook op een echte dorpstraditie, en haalde die van onder het stof. “In onze zoektocht botsten we ook op de verhalen van het Meibal. Dertig tot veertig jaar geleden werd dat hier in Bentille verschillende keren georganiseerd, in de toen leegstaande hangars. Na de winter waren de hangaars meestal leeg, want het vlas van vorig seizoen was verwerkt. Het nieuwe vlas was gezaaid en de oogst begint pas midden of eind juli. Dus in de periode van eind mei was er in de loods plaats genoeg om een feest te organiseren. Wel, dat gaan we nu zaterdag nog eens gezellig overdoen.”

Volledig scherm Onder meer Laura Lynn en Luc Steeno zullen van de partij zijn. © Foto Vertommen

Landelijke Gilde gaat voor de eerste editie van het Vlasbal meteen voluit, en nodigt vier grote artiesten uit op het podium. Om 21.30 uur mag John Leo uit The Voice het publiek opwarmen. Om 22.30 speelt Luc Steeno met zijn accordeon. Nog een uurtje later komen de muzikale vrienden Wim Soutaer en Charles Van Domburg een feestje bouwen op het podium. Het rijtje optredens wordt om 0.30 uur afgesloten met de schlagerparade van Laura Lynn. Dj Igwen speelt tussendoor muziek, en gaat na het laatste optreden ook door tot in de vroege uurtjes.

Tickets

Publiek is zaterdag welkom vanaf 20 uur. Het eerste Vlasbal vindt plaats in de loods op het Torenhof, in de Drijdijk 3 in Waterland-Oudeman. Tickets in voorverkoop kosten 15 euro. Aan de kassa betaal je zaterdagavond 20 euro. In voorverkoop zijn de tickets verkrijgbaar bij Skoebidoe in Bentille, de KBC in Sint-Laureins en ’t Dorpshart in Watervliet. Online te koop op vlasbal.eventsquare.co.

LEES OOK: