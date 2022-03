Basisschool De Regenboog installeert insectenhotel op speelplaats: “Biodiversiteit in onze dorpen vergroten”

Sint-Laureins “Restafval­cij­fer daalt onder Vlaams gemiddelde”: inspannin­gen gemeente lonen

De afgelopen jaren deed de gemeente heel wat inspanningen om het restafvalcijfer te laten dalen. Ten opzichte van 2018 is er een daling van 25,4 kilogram, goed voor gemiddeld 138,6 kilogram per inwoner per jaar. Daarmee zit Sint-Laureins een kleine 10 kilogram onder het Vlaamse gemiddelde.

16 maart