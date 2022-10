Barbara Sarafian lokt 200 luisteraars naar de kerk van Watervliet

Het bezoek van Barbara Sarafian aan haar thuisdorp Watervliet is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De actrice kwam zondagvoormiddag naar de kerk om haar boek Mamy Blue voor te stellen. Sarafian bracht haar jeugdjaren door in het dorp en in de kerk waar ze haar plechtige communie deed ging Jozef Laureyns van de vzw Vrienden van Watervliet met haar in gesprek over haar moeder, die de hoofdrol speelt in Mamy Blue. “Met meer dan 200 bezoekers mogen we spreken van een groot succes”, laat Florian Rodts van de Vrienden van Watervliet weten.