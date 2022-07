Asielcentrum in Godshuis opent half september, Rode Kruis start zoektocht naar medewerkers: “Het is alle hens aan dek”

Sint-LaureinsHet opvangcentrum voor 240 asielzoekers in het historische Godshuis in Sint-Laureins lijkt niet meer tegen te houden. Het Rode Kruis start de zoektocht naar dertig medewerkers voor de uitbating. “Verschrikkelijk dat wij alles via de pers moeten vernemen, maar half september zouden de eerste asielzoekers hier al zijn”, zegt de burgemeester.